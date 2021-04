Can ile Boncuk'un arası çok iyi. Can onu kollayıp, korumaya çalışıyor. Özellikle güneşli havalarda dışarı bırakıyoruz. Can, Boncuk'un bir yere düşmemesi için önüne geçiyor, onu korumaya, kucağına almaya çalışıyor. Ona annelik, kardeşlik görevi yapıyor."