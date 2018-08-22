Şemsiye açacak yer kalmadı!

Amasra bakir koyları, az dalgalı suları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

6 bin 600 nüfusu olan Amasra, Kurban Bayramı öncesinde 4 bin yatak kapasiteli otellerde ve pansiyonlarda bütün rezervasyonlar doldu. Kurban Bayramının 2´nci günü Amasra'ya gelen yerli ve yabancı turistler yoğun kalabalık oluşturdu. İlçe merkezine girişte araç trafiği nedeniyle 3 kilometrelik araç trafiği oluştu. Trafik polisleri Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessese sahasının önündeki otoparka araçları yönlendirdi. Araçlar uzun süre beklemek zorunda kalırken, 1 kilometrelik yolu 1 saatte alabildiler.

Amasra'da Çekiciler Çarşısı, Amasra Kalesi'nde turistlerin yoğunluğundan dolayı yürüyecek yer kalmadı. Büyük Liman mevkiinde bulunun plajda ise denize giren turistler nedeniyle şemsiye açacak yer bulunamadı. Denize giren vatandaşlar 33 derecelik hava sıcaklığında denizde top oynadı. Plajda yer bulamayan bazı tatilcilerde kenardaki ağaçların altında gölgelikte oturmayı tercih etti.

Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, "9 günlük bayram tatili nedeniyle böyle bir yoğunluk beklemiyorduk. Özellikle yakın iller olan Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ile İstanbul´dan ve Türkiye´nin en uç bölgesinden Antalya´dan bile yoğun şekilde tatil için gelen vatandaşlarımız var. İlçemizin nüfusu normal zamanlarda 6 bin 600´dür.

Ama şimdi 60 bin kişiye ulaştı. Bunun için belediye olarak bütün izinleri kaldırdık. Yaklaşık 100 personelimizle 24 saat esasına göre gelen misafirlerimizin mağdur olmaması için çalışıyoruz. Bu yoğunluk bayramın 3'üncü ve 4'üncü günü fazla olacaktır. Bunun içinde tedbirlerimizi aldık"dedi.

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