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Şemsiye ile uçan adam konuştu: Ben de uzaya gitmek istiyorum

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde şemsiye ile uçan Sadık Kocadallı, Türkiye’nin uzay çalışmalarını değerlendirirken, “2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum” dedi

Şemsiye ile uçan adam konuştu: Ben de uzaya gitmek istiyorum
Uçan adam konuştu: Ben de uzaya gitmek istiyorum
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İHA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda havalanan şemsiyenin üzerine çıkan Sadık Kocadallı’nın 4 metre havalanması kameralara yansımış, Kocadallı “Şemsiye ile uçan adam” olarak gündemde kalmıştı.

İHA'nın haberine göre Sadık Kocadallı Türkiye’nin uzay çalışmalarını değerlendirerek uzaya gitmek istediğini söyledi.

Kocadallı, “2019'da gitmeyi başaramadık Allah izin verirse 2023'te gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz uzaya gitmek, şemsiye ile olmaz tabii, uzay aracı ile gideceğiz. Astronot kelimesi yerine, uçan adam kullanılması daha güzel olurdu” dedi.

Şemsiye ile uçan adamın 2023’te uzaya gitme hayaline esprili destekler diğer pazarcı esnafından geldi.

Hortumda uçan Sadık Kocadallı’nın yanında bulunan pazarcı esnafı Mehmet Şabap “2019’da uzaya gidemedik ama 2023'te hep beraber uzaya gideceğiz. Arkadaşımız zaten uzaya kadar çıktı, ama tam gidemedi, elektrik telleri olmasaydı çok giderdi arkadaşım” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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