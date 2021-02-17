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Haberlerİş-Yaşam'Semt marketleri hafta sonu gıda dışında hiçbir şey satmasın'
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ATO Başkanı Gürsel Baran, esnaf için acil önlemi açıkladı

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, pandemi döneminde işleri bozulan, sıkıntılar yaşayan tüccar ve esnafın sorunlarını çözmek, tüketiciyi derinden etkileyen fiyat artışlarını kontrol etmeyi amaçlayan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifiyle ilgili görüşlerini açıklarken, acil olarak semtlerdeki gıda marketlerinde en azından hafta sonu gıda ürünü dışında hiçbir şeyin satılmaması gerektiğini söyledi. Küçük esnaf, bakkal ve manavın korunması gerektiğini belirten Baran, AVM'lerin de büyük sorunlar yaşadığını ve farklı uygulamaların kaosa yol açtığını ifade etti.

'Semt marketleri hafta sonu gıda dışında hiçbir şey satmasın'
'Semt marketleri hafta sonu gıda dışında hiçbir şey satmasın'
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ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaretimizde; pandemi döneminde ticareti, firmaların ve esnafın sorunlarını konuştuk. TOBB'a bağlı oda ve borsaların görüşüne açılan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşlerini açıklayan Baran, teklifin 7. maddesinin dördüncü fıkrasına ilişkin, "Gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamaz" ibaresinin yer aldığını belirterek, bu zincir marketlerin birçok sektörü kapsayan ürün satışı gerçekleştirerek, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin rekabetini zorlaştırdığını söyledi.

ACİL OLARAK ADIM ATILMALI

Perakende Kanununun 7. maddesinde gıda dışındaki ürünlerin bu marketlerde satılamayacağının düzenlendiğini hazırlatan Baran, şunları söyledi:

"Herkes her şeyi satıyor. Bakkalı, manavı, küçük esnafı korumamız gerekir. Aksi durumda bu yalnızlaşma bizi öldürür. Gıda üretiminde belli firmalar büyük güçlere ve kapasitelere ulaştı. Bize göre firmalara özel üretimde de kotanın yüzde 5'lerde olması lazım. Acil olarak atılması gereken bir adım var; gıda marketleri hafta sonu gıda dışında başka bir şey satmasın. Bakkal, manav, küçük market hafta sonu iş yapabiliyordu; şimdi her şeyi satan büyük marketler nedeniyle iş yapamıyor."

SEKTÖRLERİN DURUMU

Pandemi döneminde farklı alanlarda faaliyet gösteren sektörlerin 8 tanesi dışında, işlerin iyi olduğunu, hammadde sıkıntısı nedeniyle işlenmiş bazı malların piyasaya arzında sorunlar yaşandığını belirten Baran, Türkiye'nin özellikle lojistik ve ulaşım kapasitesi, düşük maliyet açısından büyük avantajı olduğunu vurguladı. Baran, gıda gibi sektörlerde kârlılığın arttığını, bazı sektörlerde ise işleri iyi olduğunu söyledi.

AVM'LERDE YAŞANAN KAOS

ATO Başkanı Baran'a artık hayatımızın önemli bir parçası olan, büyük yatırımlarla kurulmuş dev AVM'lerin durumunu da sordum. Baran, Türkiye çapındaki 420 AVM'nin 30'unun bankalara geçtiğini, bir kısmıyla da kredi yapılandırma görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Bir öngörüsünü de paylaşan Baran, AVM'lerin ileride dev lojistik merkezi olarak faaliyet gösterebileceğini söyledi. AVM'lerde pandemiden kaynaklı büyük bir kaos yaşandığını vurgulayan Baran, "Ortak giderlerle ilgili, kiralarla ilgili, yemek katlarıyla ilgili farklı uygulamalar var. Hepsi farklı işler yapıyor. Herkes canını kurtarma derdinde. Gitmek isteyip, 3-5 yıllık sözleşmesi nedeniyle gidemeyen firmalar var. Bunlar büyük projeler ve yatırımlar; milli servet ancak büyük sıkıntıları var. Bunlar bizi üzüyor" dedi.

KONUT SEKTÖRÜ DE ZORDA

İnşaat sektörünün de bitme noktasında olduğunu belirten Baran, arsa sahipleriyle yapılacak anlaşmalarda bundan sonra yüzde 50 yerine 30 gibi oranların konuşulacağını söyledi. Geçmişte büyük kâr marjı nedeniyle birçok kişinin işini gücünü bırakıp müteahhitliğe başladığını hatırlatan Baran, şimdi artan maliyetler nedeniyle yeni inşaat yapmanın güçleştiğini ifade etti. Baran, yüzde 35'ler seviyesinde doluluk oranı olan özel okullara rağmen, hala yeni özel okul açma çabalarının da olduğunu vurguladı. Baran, Ankara'da 10 bin konut fazlası olduğunu ifade etti.

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