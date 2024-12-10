Adı daha önce Şehrazat olarak duyurulan ancak daha sonra Sen Ağlama İstanbul olarak değiştirilen dizi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent gibi isimleri buluşturan Sen Ağlama İstanbul oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Salı akşamı ekrana gelecek olan yapım hakkında araştırmalar başladı. Peki; Sen Ağlama İstanbul konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Star TV’nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…