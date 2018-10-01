Sen Anlat Karadeniz Çarşamba akşamı 23. son bölümü ile ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz de yine heyecan doruktaydı. Vedat bu intikam planını bu sünnet düğünününde ortaya koymuştur. Vedat sünnet düğününe geldiğinde Asiye’yi kaçırmıştır.

SEN ANLAT KARADENİZ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 24. yeni bölüm fragmanı..

SEN ANLAT KARADENİZ 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

''Dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi?''

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatılıyor.

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