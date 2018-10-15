Sen Anlat Karadeniz dizisi, 26. yeni bölümü Çarşamba akşamı ATV'de izleyicileriyle buluşacak. ATV'de yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Tahir vicdanıyla baş başa!

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe (Tahir Kaleli), İrem Helvacıoğlu (Nefes Zorlu), Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat Sayar), Sinan Tuzcu (Mustafa Kaleli), Öykü Gürman (Asiye Kaleli)

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı Sen Anlat Karadeniz Çarşamba akşamı saat 20.00'da 26. yeni bölümü ile ATV ekranlarında olacak.

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