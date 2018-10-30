Sen Anlat Karadeniz dizisi Çarşamba akşamı 28. yeni bölümü ile ATV'de ekranlara gelecek. Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarabilecek mi? İşte, Sen Anlat Karadeniz 28. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 28. bölüm 1. fragman :

Sen Anlat Karadeniz 28. bölüm 2. fragman :

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Tahir, Yiğit'i arıyor

Yiğit'in başına bir şey geldiğini hisseden Nefes oğlu için çırpınırken yanında Tahir vardır. Yiğit'i geri getireceğine söz veren Tahir, Nefes'in ardından şimdi de Yiğit'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tahir dört bir yanda çaresizce Yiğit'i ararken, Yiğit kimin eline düştü?

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