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Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanları yayınlandı! 60.bölüm özeti

Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? İşte Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm özeti ve 61.bölüm fragmanları...

Sen Anlat Karadeniz

Sen Anlat Karadeniz'in 61. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Son bölümünde birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilmesinin ardından Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler. Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Sen Anlat Karadeniz 60.bölüm özeti ve bu hafta yayınlanacak 61. bölüm fragmanları

 

SEN ANLAT KARADENİZ 60.BÖLÜM ÖZET

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

 

SEN ANLAT KARADENİZ 61.BÖLÜM FRAGMANI

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

SEN ANLAT KARADENİZ 61.BÖLÜM 1.FRAGMANI

 

SEN ANLAT KARADENİZ 61.BÖLÜM 2.FRAGMANI

 

 

 

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