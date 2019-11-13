Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü fragmanları yayınlandı! "Gerçek aşk karşındakini sevmek değil, ona çok inanmakmış..."

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 64. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 64. yeni bölümde Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 64. yeni bölüm fragmanları ve 63. bölüm özeti...

Sen Anlat Karadeniz

Üçüncü sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan Sen Anlat Karadeniz'in bu akşam ekranlara gelecek 64. yeni bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar.

 

Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. 

SEN ANLAT KARADENİZ 64. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Afili Aşk 22. bölüm fragmanları yayınlandı! Yelda, Ayşe’yi bir kukla gibi oynatmaya başlıyor!
TELEVİZYONAfili Aşk 22. bölüm fragmanları
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKuruluş Osman ne zaman başlıyor?
12 Kasım reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? Açıklandı
TELEVİZYON12 Kasım reyting sonuçları!
MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef dokunulmazlık kim kazandı? MasterChef 47. bölüm fragm
TELEVİZYONMasterChef eleme adayları kimler oldu?
MasterChef eleme adayları belli oldu! 12 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONMasterChef eleme adayları kimler oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm!
Yayın akışı 12 Kasım 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?
TELEVİZYONYayın akışı 12 Kasım 2019 Salı!
Kuaförüm Sensin programının ikinci gününde stüdyoda aşk rüzgarları esti! - Magazin haberleri
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de aşk rüzgarları esti!
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kimler? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi konusu nedir?
TELEVİZYONKral Arthur filmi konusu ve oyuncuları
41 Gün filminin konusu nedir? 41 Gün filmi oyuncuları kimler?
TELEVİZYON41 Gün filmi konusu ve oyuncuları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu