Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor? ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgi ile takip edilen Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ilgili hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı.

BAŞROL OYUNCUSU DİZİDEN AYRILIYOR!

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun dizinden ayrılması Sen Anlat Karadeniz'in yakın bir zamanda final yapacağına işaret etti.

SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sen Anlat Karadeniz'in yaşadığı senaryo krizi nedeniyle dizinin yakın bir zamanda final yapacağı söyleniyor. Öte yandan, sürekli kendini tekrarlayan senaryoların izleyiciye sunulması da diziseverleri isyan ettirmiş durumda.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ KONUSU

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.