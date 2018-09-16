Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Vedat öldü mü? İşte 22. yeni bölüm fragmanı...
Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 21. bölümüyle sezon finali yapmış, sezon finali bölümünün final sahnesinde Vedat, Tahir'i deniz atmıştı. Yayınlanan yeni sezon fragmanında Tahir'in kurtulduğu, Vedat'ın ise denizde baygın olduğu görülüyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Vedat öldü mü? İşte Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm fragmanı...
16.09.2018 - 16:08 | Güncelleme:
Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölümüyle izleyicisine merhaba diyecek. Yeni sezon için gün sayan Sen Anlat Karadeniz'in yayınlanan yeni sezon fragmanında izleyiciler Tahir'in elleri bağlı bir şekilde Vedat tarafından atıldığı denizden kurtulduğunu seyretti. Öte yandan Vedat ile Tahir'in denizde birbirine girdiği tanıtım da Vedat'ın denizin üstünde baygın bir şekilde yattığı görülüyor. Bunun üzerinde Vedat'ın ölüp, ölmeyecei izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Vedat öldü mü? İşte Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm fragmanı...
Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölümüyle yeni sezona başlayacak. Sen Anlat Karadeniz yeni sezonuyla 19 Eylül Çarşamba günü Atv'de izleyiciyle buluşacak.
İşte Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm fragmanı;
SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır. Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.
Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak. Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?
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Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Vedat öldü mü? İşte 22. yeni bölüm fragmanı... - Son Dakika Haberler/sen-anlat-karadeniz-yeni-sezon-ne-zaman-vedat-oldu-mu-iste-22-yeni-bolum-fragmani-21446952144695
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