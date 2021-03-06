Eda, Serkan’ın onu öpmesiyle her şeyi hatırladığı ümidine kapılır. Neden bunu yaptığını Serkan’a sorarken, Serkan’ın cevabı öfkelenmesine neden olur. Peki Sen Çal Kapımı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 34. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Çal Kapımı 35. yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz habermizde yer alacak...

SEN ÇAL KAPIMI 34. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda, Serkan’ın onu öpmesiyle her şeyi hatırladığı ümidine kapılır. Neden bunu yaptığını Serkan’a sorarken, Serkan’ın cevabı öfkelenmesine neden olur.

Serkan’ın bu hamlesi ikisi arasındaki aşk oyununu daha da kızıştırır. Peki bu aşk oyununu Eda mı Serkan mı yoksa sadece “aşk” mı kazanacak?