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Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 35. son bölüm

Sen Çal kapımı 35. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 35. son bölüm...

Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 35. son bölüm

Sen Çal Kapımı 35. son bölümde; Eda için artık yolu sonudur. Serkan için, her şeyi göze alarak Deniz ile nikah masasına oturacaktır. Tek istediği, Serkan’ın geri dönmesidir. Serkan’ın ise, kafası çok karışıktır. Eda oyuna devam ederken, Serkan da içindeki duyguları çözmeye çalışır. Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 35. son bölüm

SEN ÇAL KAPIMI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 35. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aydan ve Ayfer nikah olmasın, Eda ve Serkan birleşsin diye plan yapıp Serkan ile Eda’yı bir araya getirir. Peki bu bir araya gelme, Serkan’ın hafızasını yerine getirecek mi? İki aşık barışacak mı? Yoksa sonsuza kadar birbirlerini mi kaybedecekler?

Eda, Serkan’ın onu öpmesiyle her şeyi hatırladığı ümidine kapılır. Neden bunu yaptığını Serkan’a sorarken, Serkan’ın cevabı öfkelenmesine neden olur. Serkan’ın bu hamlesi ikisi arasındaki aşk oyununu daha da kızıştırır. Peki bu aşk oyununu Eda mı Serkan mı yoksa sadece “aşk” mı kazanacak?

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