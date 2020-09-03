Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı geldi mi? Sen Çal Kapımı 8. bölüm

Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. İşte Sen Çal Kapımı 8. bölümde yaşananlar...

Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı

Sen Çal Kapımı son bölümde Serkan ile Eda arasında ipler kopma noktasına gelirken Eda Serkan'a aşık olduğu gerçeğini saklayamıyor. Peki Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı geldi mi? Sen Çal Kapımı 8. bölüm

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman?
MasterChef Türkiye 45. bölüm fragmanı: MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Eylül Dokunulmazlık oyununu kim k
TELEVİZYONMasterChef'de eleme adayı kim oldu?
Reyting sonuçları 2 Eylül 2020 Çarşamba... Dünün reyting sonuçları! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON2 Eylül reyting sonuçları
Benim Adım Melek 30. yeni bölüm fragmanı! Benim Adım Melek 29. son bölüm
TELEVİZYONBenim Adım Melek yeni bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Sen Çal Kapımı 8. son bölüm: İpler koptu!
TELEVİZYONİpler koptu!
MasterChef eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Eylül 2020 MasterChef son bölüm
TELEVİZYONMasterChef eleme adayı kim oldu?
Yenilmezler filmi konusu nedir? Yenilmezler filmi oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONYenilmezler filmi oyuncuları ve konusu
San Andreas Fayı oyuncuları kimler? San Andreas Fayı konusu nedir?
TELEVİZYONSan Andreas Fayı oyuncuları kimler?
Ya Sonra filmi oyuncuları kimler? Ya Sonra konusu nedir?
TELEVİZYONYa Sonra filmi oyuncuları kimler?
Transformers Ayın Karanlık Yüzü filmi konusu nedir? Transformers Ayın Karanlık Yüzü oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONTransformers filmi oyuncuları ve konusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X