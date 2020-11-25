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Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan ve Bige Önal'ın yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi yayın hayatına geçtiğimiz yaz başlamıştı. Her Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı bu akşam yayınlanmayacak. Peki Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte Sen Çal Kapımı dizisi yayın günü...

Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlandığı ilk günden beri ses getiren yapımlardan biri olmuştu. Geçen hafta dizinin yeni bölümü ekrana gelmedi, FOX TV'de artık Çarşamba akşamları Zümrüdüanka dizisi yayınlanacak. Peki Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? NEDEN YOK?

Sen Çal Kapımı dizisinin reytingler nedeniyle yayın gününün değiştirildiği iddia ediliyor. Sen Çal Kapımı dizisi artık her Cumartesi akşamı saat 20.00'da diziseverlerle buluşacak.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

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