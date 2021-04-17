Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? FOX TV yayın akışı - Sen Çal Kapımı bu akşam yok mu, final mi?

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerini gün değiştirmek de kurtarmadı. İlk etapta Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin reytingleri düşmeye başlayınca Cumartesi gününe alınmıştı. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı diziden yeni bölüm yayınlanmadı. Peki Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fox TV'de Savaşçı dizisinin geri dönmesinin ardından Sen Çal Kapımı dizisinin saati değişti.

Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Sen Çal Kapımı, sezon finaliyle 17 Nisan Cumartesi 22.45'te yayınlanacak. Dizinin yeni sezon tarihi ise henüz belli değil.