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Sen Sağ Ben Selamet oyuncuları kimler? Sen Sağ Ben Selamet filmi konusu ne?

Sen Sağ Ben Selamet filmi yerli komedi tarzı film severlerin gündeminde. Sen Sağ Ben Selamet filmi ilk olarak 2016 yılında izleyici ile buluştu. İşte Sen Sağ Ben Selamet filmi hakkında detaylar

Sen Sağ Ben Selamet

Sen Sağ Ben Selamet oyuncuları kimler? Sen Sağ Ben Selamet filminin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Sen Sağ Ben Selamet filmi 2016 yılında Ersoy Güler'in yönetmenliğinde çekildi. Sen Sağ Ben Selamet filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SEN SAĞ BEN SELAMET OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı, Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay gibi usta oyuncuların yer aldığı 2016 yapımı “Sen Sağ Ben Selamet” Çarşamba akşamı Show TV’de.

SEN SAĞ BEN SELAMET FİLM KONUSU

Müebbet yiyen Sansar ve tahliyesine 2 gün kalan Selamet'in aynı nakil aracına binmesiyle başlayan macerayı konu alıyor. Aynı yöne giden üç kaçağın yolunun sık sık kesişmesini konu alan filmde, cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar'ı, Sivas kapalı cezaevine götürecek nakil aracı, Selamet'i de memleketine bırakacaktır. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır: Goril Behlül.

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