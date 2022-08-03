SENDEN DAHA GÜZEL 8. BÖLÜM ÖZETİ

Emir klinikte kalmaya karar verir. Efsun’un Pervin’in İstanbul’da ameliyat olduğunu öğrenmesi hem Emir’e hem de Pervin’e cephe almasına neden olur. Emir ve Efsun’un ilginç bir vaka için gittikleri Adana’da ise onları aksiyonel bir macera beklemektedir.