Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık mücadelesinde sakatlanan Mbaye Diagne’nin omzunda çıkık olduğu açıklandı.

Bir pozisyonda topa kafa vurmaya çalışırken omzunun üzerine düşen yıldız oyuncu maça devam edememiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

"ALLAH BENİ SEVİYOR"

Konuyla ilgili instagram hesabından bir paylaşım yapan Diagne, "Elhamdülillah iyiyim, Allah beni seviyor" ifadelerini kullanarak sarı kırmızılı taraftarların yüreğine su serpmişti.