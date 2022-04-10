Yoğun istek üzerine 0:00 / 0:00

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Beşiktaş Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Birinci Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali kapsamında ilk gösterimini 31 Mart günü yapan 'Zengin Mutfağı' yapımı, Beşiktaş Belediyesi'ne gelen yoğun istek üzerine dün akşam bir kez daha sahnelendi. Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi'nde perde diyen oyun, coşkulu bir kalabalık tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Oyunu komşularıyla izleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sahneye çıkarak bir konuşma yaptı; "Bugün bizim için çok özel bir gün. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan Şener Şen ile bu salonda aynı havayı teneffüs etmek bizim için çok büyük bir şans. İfade etmenin en önemli alanlarından biri olan tiyatroyu ve tiyatrocuları Beşiktaş'ta görünür kılmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu nedenle Birinci Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali'ni düzenledik. Festivalimiz 31 Mart günü sona ermişti ama büyük usta Şener Şen'e olan yoğun talep 'Zengin Mutfağı' adlı oyunun bir kez daha sahnelenmesine vesile oldu. Şener Şen'e ve tüm diğer oyuncu arkadaşlara Beşiktaşlılar adına yürekten teşekkür ediyorum."