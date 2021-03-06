Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Seni Çok Bekledim dizisi 6. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo tarafından vurulan Erol, hastanede yaşam mücadelesi verirken tüm bu olanlar için kendini suçlayan Kadir bir an evvel Selo’yu polise teslim etmek için elinden geleni yapar.

Babasını bulacağını ümit ederken bir ikiz kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Ayliz, annesiyle yüzleştiğinde ne cevap alacaktır? Oğlu Umut’la kaçak durumuna düşen Selo, her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmeyi başarabilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...