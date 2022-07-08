Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı yönetmenliğini Şenol Sönmez'İn yaptığı, senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın yazdığı Seni Kalbime Sakladım 2. bölümü ile ekranlara geldi. Dizi severler, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Seni Kalbime Sakladım son bölüm izleme linkini araştırıyor. İşte detaylar...

SENİ KALBİME SAKLADIM 2. BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Seni Kalbime Sakladım son bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

https://www.trt1.com.tr/diziler/seni-kalbime-sakladim

SENİ KALBİME SAKLADIM 2. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep'n Civanmert’in evine kahvaltıya gelmesiyle, ikili arasındaki aşk oyunu kontrol edilmesi zor bir hâl alır. Türkan, Zeynep’i tüm mahalleye "gelinim" diye tanıtır. Bu sırada Civanmert’le Zeynep’i başka bir sürpriz beklemektedir. Mahalledeki beklenmedik olaylarla, aşk oyunu Yusuf Abdullah’ın kulağına kadar gidecek olur.

Zeynep, Civanmert ve arkadaşlarının da yardımıyla gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışır. Ancak bir yandan da aklı Mete’dedir. Suzi ise Olcay’ın kendisini aldattığından şüphelenir. Olayı çözmek için Mete’nin de yapay zekasıyla dahil olduğu bir defileye katılır. Zeynep’in Civanmert’le katıldığı bu gösteride herkesi çok büyük bir şok beklemektedir.