Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Seni Kalbime Sakladım 2. bölüm yayınlandı! TRT 1 Seni Kalbime Sakladım 2. bölüm kesintisiz tek parça izle!
ABONE OL

Seni Kalbime Sakladım 2. bölüm yayınlandı! TRT 1 Seni Kalbime Sakladım 2. bölüm kesintisiz izle!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım 2. bölümüyle ekrana geldi. 7 Temmuz Perşembe günü yeni bölümüyle seyirciyle buluşan dizinin özetini ve izleme sayfasını sizler için haberimizde derledik. İşte Seni Kalbime Sakladım 2. bölüm izle...

Seni Kalbime Sakladım 2. bölüm yayınlandı! TRT 1 Seni Kalbime Sakladım 2. bölüm kesintisiz tek parça izle!

Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı yönetmenliğini Şenol Sönmez'İn yaptığı, senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın yazdığı Seni Kalbime Sakladım 2. bölümü ile ekranlara geldi. Dizi severler, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Seni Kalbime Sakladım son bölüm izleme linkini araştırıyor. İşte detaylar...

SENİ KALBİME SAKLADIM 2. BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Seni Kalbime Sakladım son bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

https://www.trt1.com.tr/diziler/seni-kalbime-sakladim

SENİ KALBİME SAKLADIM 2. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep'n Civanmert’in evine kahvaltıya gelmesiyle, ikili arasındaki aşk oyunu kontrol edilmesi zor bir hâl alır. Türkan, Zeynep’i tüm mahalleye "gelinim" diye tanıtır. Bu sırada Civanmert’le Zeynep’i başka bir sürpriz beklemektedir. Mahalledeki beklenmedik olaylarla, aşk oyunu Yusuf Abdullah’ın kulağına kadar gidecek olur.

Zeynep, Civanmert ve arkadaşlarının da yardımıyla gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışır. Ancak bir yandan da aklı Mete’dedir. Suzi ise Olcay’ın kendisini aldattığından şüphelenir. Olayı çözmek için Mete’nin de yapay zekasıyla dahil olduğu bir defileye katılır. Zeynep’in Civanmert’le katıldığı bu gösteride herkesi çok büyük bir şok beklemektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçimizdeki Ateş son bölüm yayınlandı! ATV ile İçimizdeki Ateş 3. son bölüm full izle
TELEVİZYON İçimizdeki Ateş son bölüm yayınlandı!
Star TV ekranlarının yeni dizisi Duy Beni 1. bölümü yayınlandı! Duy Beni ilk bölüm kesintisiz tek parça izle!
TELEVİZYON Duy Beni 1. bölüm izle!
Seversin 6. son yayınlandı! Kanal D Seversin 6. bölüm kesintisiz tek parça izle
TELEVİZYON Seversin 6. son bölüm izle!
Gizli Saklı 5. bölüm yayınlandı! FOX TV Gizli Saklı 5. bölüm tek parça kesintisiz izle
TELEVİZYON Gizli Saklı 5. bölüm yayınlandı!
Duy Beni dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Duy Beni dizisi uyarlama mı? Duy Beni ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TELEVİZYON Duy Beni dizisi konusu ve oyuncuları
Tozlu Yaka oyuncuları ve konusu: FOX TV yeni dizisi Tozluyaka dizisi oyuncuları kimler, dizinin konusu ne ve uyarlama mı?
TELEVİZYON Tozluyaka oyuncuları ve konusu
Stranger Things 5. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile Stranger Things ne zaman bitecek ve final yapacak? Stranger Things dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
TELEVİZYON Stranger Things 5. sezon tarihi
'Güldürme Beni'den bir tanıtım daha!
TELEVİZYON 'Güldürme Beni'den bir tanıtım daha!
Güldürme Beni’nin ikinci tanıtımı yayınlandı! Sunuculuğunu Demet Akbağ'ın üstlendiği Güldürme Beni 2.bölüm fragmanı
TELEVİZYON Güldürme Beni’nin ikinci Tanıtımı Yayınlandı!
En Büyük Şaban konusu ne, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban kaç yılında, nerede çekildi? En Büyük Şaban filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlama?
TELEVİZYON En Büyük Şaban konusu ne, oyuncuları kimler?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.