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        Senin derdin ne?

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Beylikdüzü'nde alkol alıp direksiyona geçtiği iddia edilen bir kadın, trafiği birbirine kattı. Dur ihtarına uymayan sürücü önünü kesen TIR'a çarptı. Gözaltına alınmamak için de polise zorluk çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 21:09 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:09
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        Senin derdin ne?
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Beylikdüzü'nde alkol alıp direksiyona geçtiği iddia edilen bir kadın, trafiği birbirine kattı.

        Dur ihtarına uymayan sürücü önünü kesen TIR'a çarptı.

        Gözaltına alınmamak için de polise zorluk çıkardı.

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