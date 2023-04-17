Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı ve 1 maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 10 puan farkla ardından ardından üçüncü sırada kaldı. Karşılaşmanın berabere bitmesi sonrasında Şenol Güneş'in Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 100. galibiyeti çarşamba gününe kaldı. Güneş, Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor karşısında elde edeceği hükmen galibiyetle siyah-beyazlıların başındaki 100. galibiyetini elde etmiş olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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