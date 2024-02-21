Şenol Güneş için milli takım sürprizi! Ülke basını duyurdu

Kore televizyonu KBS'in haberine göre; Güneş, Güney Kore Milli Takımı teknik direktörlüğüyle ilgileniyor.

Yaklaşık 20 yıldır Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olan Şeref Çiçek KBS'e yaptığı açıklamada, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'e teknik direktörlük teklif ederse kabul edecek" ifadelerini kullandı.

KORE'DE İLK HEDEF YERLİ TEKNİK DİREKTÖR

Bu arada haberde, Milli Takım Güçlendirme Komitesi Başkanı Jeong Hae-seong'un takımın başına yerli bir teknik adam getirmek istediği belirtildi.

Başkan Jeong Hae-seong yaptığı açıklamada "Tüm olasılıkları açık bıraktık ancak Mart ayında Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağımız iki maça hazırlık yapan oyuncuların belirlenmesi de dahil olmak üzere mevcut durum göz önüne alındığında, yerli antrenörlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği yönünde bir görüş var." ifadelerini kullandı.

Milli Takım Güçlendirme Komitesi'nin, teknik direktör adaylarını belirlemek ve seçim sürecini hızlandırmak amacıyla cumartesi günü ikinci bir toplantı yapmayı planladığı kaydedildi.