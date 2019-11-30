EURO 2020’de mücadele edecek olan Türkiye’nin rakipleri belli oldu. Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yapılan kura çekiminde Türkiye; İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer aldı. Karşılaşmalar İtalya’nın Başkenti Roma ve Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de oynanacak. A Milli Futbol Takımı, turnuvanın açılış maçında 12 Haziran’da Roma’da İtalya ile karşılaşacak.

"BİZ BAKÜ'YÜ İSTİYORDUK"

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kura çekiminin ardından, "Hayırlı olsun. Biz Bakü'yü istiyorduk. Azerbaycan'da kendi sahamızda oynayacağız. Buraya gelmek önemliydi. Gurur verici. İnşallah gruptan çıkarak, daha güzel günler görürüz" diye konuştu.