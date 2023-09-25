Şenol Güneş'li Beşiktaş'tan en 'kısır' sezon başlangıcı! Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hücumdaki en 'kısır' başlangıcını bu sezon yaptı. Siyah-beyazlılar, ilk beş lig maçında 6 gol atıp 1,2 ortalaması tutturdu.

Trendyol Süper Lig'de Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenen Beşiktaş, deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde hücumdaki en 'kısır' başlangıcını bu sezon yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, görevinde 6. sezonunu geçiren Güneş'in teknik direktörlüğünde ilk 5 lig maçları itibarıyla en düşük gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş yönetimindeki ilk beş lig maçında 6 gol atıp 1,2 ortalaması tutturdu.

Beşiktaş, bu sezon Trabzonspor maçında (0-3) gol atma başarısı gösteremezken, Kayserispor (2-1) ve EMS Yapı Sivasspor (2-0) maçlarını ikişer golle geçti. VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Pendikspor (1-1) maçlarını birer golle geçen siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde yaptığı ilk beş maçlardaki en düşük gol oranında kaldı.

REKLAM GEÇEN SEZON 2,0 ORTALAMA YAKALADI Siyah-beyazlı kulüp, geçen sezonun ilk 11 haftasında alınan kötü sonuçların ardından Valerien İsmael ile yollarını ayırarak takımı tekrar Şenol Güneş'e teslim etti. Beşiktaş, ligin 12. haftasında göreve başlayan Güneş'in teknik direktörlüğünde yaptığı ilk 5 karşılaşmada attığı 10 golle 2,0 ortalama yakaladı.

EN GOLCÜ BAŞLANGIÇLAR ŞAMPİYONLUK SEZONLARINDA Beşiktaş, Güneş yönetiminde ligde en golcü başlangıçlarını şampiyonluk yaşadığı ilk 2 sezonda yaşadı. Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'da Beşiktaş, ilk 5 karşılaşmada fileleri 13 kez havalandırdı ve 2,6 gol ortalaması tutturdu. Bir sonraki sezon da aynı periyodu benzer performansla geçiren siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde söz konusu iki sezonu şampiyonlukla tamamladı. Deneyimli teknik adam yönetiminde 2017-2018'de 5 maçta 9 gol bulan ve 1,8 ortalamada kalan Beşiktaş, 2018-2019'da ise 10 gol atıp 2 ortalama yakaladı.

AZ GOL ATSA DA PUANDA GERİ KALMADI Beşiktaş, bu sezonki ilk 5 maçta az gol atsa da puanda geride kalmadı. Şampiyon olduğu ilk 2 sezonda bol gollü başlangıçlar yapan siyah-beyazlı ekip, 2015-2016'daki 5 maçta 10 puan alırken, sonraki sezon 11 puan topladı. 2017-2018'deki 5 maçta 13 puana ulaşan Beşiktaş, sonraki sezon ise 10 puan elde etti. Güneş yönetiminde geçen sezon oynanan ilk 5 maçta 10 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, bu sezon da aynı performansı yakaladı ve 10 puan topladı.