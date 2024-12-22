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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş'ten 2 değişiklik! - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş'ten 2 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 kaybettiği Galatasaray maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:29 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:29
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        Şenol Güneş'ten 2 değişiklik!
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        Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, kart cezalısı Serdar Saatçı'nın yerine stoperde Ali Şahin Yılmaz'a görev verdi. Trabzonspor'un alt yapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, ilk kez A takım formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

        Bordo-mavili takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan Edin Visca'nın yokluğunda ise Cihan Çanak'ı sahaya sürdü.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maç kadrosunda yer almadı.

        Karadeniz ekibinde alt yapıdan 17 yaşındaki Arda Öztürk ve Onuralp Çakıroğlu ile Salih Malkaçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım, Arif Boşluk gibi oyuncular da yedek kulübesinde bulundu.

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        BİLET FİYATLARI DÜŞMESİNE KARŞIN STAT DOLMADI

        Ligin alt sıralarında bulanan bordo-mavili takımın karşılaşmasına taraftarlar önceki haftalara oranla daha çok ilgi gösterirken statta boşluklar gözlendi.

        Yönetim kurulunun tribünlerin büyük bölümünün biletlerini 61 liraya indirmesine karşın taraftarlar, tribünün tamamını dolduramadı.

        Misafir takım tribününde de yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

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