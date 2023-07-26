Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Ceyhun Kazancı, Rebic, Saiss, Alex Oxlade-Chamberlain...

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş'ın hakları ve başarısı için çalışıyorum. Geldiğimdeki kaos ortamından çok daha iyi durumdayız. Ekonomi ve teknik yapısı en iyi seviyede olsa zaten konuşmayız bunları. Ben umutsuz ve sinirli değilim. Kendimi iyi hissediyorum. Oyuncularımın başarılı olması ve gelişmesi için çalışıyoruz. Ligler başlamadı, transfer devam ediyor. İlk maçımıza çıkıyoruz yarın. Ama en iyi sonucu alacağımızı biliyoruz."

"KAGAWA'YI SAKAT ALDIK" "Kagawa'yı sakat olmasına rağmen aldık. İlk maçında iki gol attı ama sonra oynamadı. Sakat olarak almıştık, ismi vardı ama katkı vermedi. O nedenle bakıyoruz, fayda sağlayacak oyuncu almak istiyoruz. İsmi de olursa güzel olur. Ama ismi olup da katkı vermeyecek oyuncu istemem." REKLAM

"LYANCO DAHA ÖNDEYDİ AMA..." "Transferde iki oyuncu aldık. Hücuma da takviye yapacağız. Rakiplerimize saygı duyuyorum, aldıkları oyunculara saygı duyuyorum. Bize gelmek isteyen oyuncunun başımızın üzerinde yeri var. Ama ailesini, yaşantısını bahane ediyorsa gelmeye niyeti yoktur. Lyanco, Amartey'e göre daha öndeydi ama son olarak Amartey ve Onana'yı aldık. Amartey, henüz hazır değil. Ofansif orta saha alırken kanatlarda da oynayabilen bir oyuncu olması bizim işimizi kolaylaştırır. Bir tane de açıkta oynayan oyuncu istiyoruz."

"REBIC YETİŞMEDİ!" "Ante Rebic şu anda yarına yetişmedi, bu tura yetişmediği için rövanşı da düşünürsek en az 1 hafta daha zamanımız var. Bu maçta kullanamıyoruz, listeye yazamıyoruz." "GHEZZAL VE AMARTEY OLMAYACAK" "Ghezzal yarın olmayacak. Amartey de hazır değil. O da yarın oynamayacak."

CEYHUN KAZANCI SÖZLERİ "Ceyhun beyle dün görüştük. Bayağı moralsizdi. Ama iyi niyetle çalışıyordu. Ayrılığına üzüldüm, yeni öğrendim ben de. Ayrılma şekli ve spekülasyonlarla ayrılmasına üzüldüm. Takıma emeği geçti. Çalışkanlığına da inanıyorum. Ama gelinen süreçte koşullar onu olumsuz etkilemiş olabilir. Kendi açıklama yapar, kulüp açıklama yapar. Ben daha açıklama yapmayayım. Ama benim üzerimden spekülasyonlar var. O spekülasyonları çıkaranları da çağırayım, hep beraber konuşalım. Ya onlar ya ben mahçup olacağım. Ceyhun beyle işim olmaz, kişisel olarak sorunumuz olamaz yani."

SAISS TEPKİSİ "Saiss'in şikayeti değil, hakaretleri var. Karşılığı da yok! Fikri varsa gelsin. Ben oyuncumun bana yaptığı katkılara teşekkür ederim. Keşke benimle de kampa gelseydi. Bir şey konuşurum şimdi üzülmesini istemem. Çok iyi bir oyuncu, stoper olarak bizde kalmasını istedi. Şehirden memnun değildi, benden memnun değildi, sıra başkana gelecekti herhalde! Sezonun son iki maçında yoksun! Oynamak istemedin. Francisco Montero da gidecek ama gelip idmana çıkıyor. Benim adama ihtiyacım var, sen gelmedin. Beşiktaş'a haksızlık yapamam. Gittiği yerde başarılı olsun. Hakaretlerine de kendisine yakıştırıp devam etmesini beklerim. Ama söylediği kişi ben değilim. Redmond ve Saiss'in kalmasını özellikle istedim. Saiss'in verdiği zarar çok önemli! 'Gideceğim' diye tutturmuştu en sonunda beni bahane etti. O zaman ben gideyim sen kal, hatta hocalığı da sen yap!"

"REDMOND İÇİN GEÇ KALINDI" "Redmond için geç kalındı. Masuaku'da da düştük bu hataya. Lig bitmeden konuşulsaydı daha ekonomik olurdu. Ceyhun Bey, Redmond'a gidip konuştu. Sonra Redmond arayıp teşekkür etti ve başka bir takıma gideceğini söyledi. Katkıları için teşekkür ederiz."

2 OYUNCU DEVREYE KADAR YOK "Stoper alma ihtiyacımız var. Emrecan'ın sakatlığı devreyi bulur gibi. Tayyip de aynı şekilde. Türk oyuncu eksiğimiz var. Hem savunmaya hem hücuma dönük oyuncu alacağız. Onana zaman zaman üçlü oynadı, belki onu da geri çekebiliriz. Necip de var, Berkay da var zaman zaman onları da orada değerlendirebiliriz."

3 İSMİ AÇIKLADI "Bizim için 2-3 farklı mevkide oynayan oyuncu daha önemli. Alabilirsek Chamberlain, Pereyra, Vargas bu tip oyuncular. Başka oyuncular da var ama hepsini söylemeyeyim."

BURAK YILMAZ OYNAR MI? "Burak Yılmaz'ın durumu iyi. 15-20 dakika çıksa oynar. Ama şu an ondan daha iyisi var elimde. Aboubakar var. Burak yedek kalacaksa gelsin! Şaka bir yana hoca olarak tabii ki oynayamaz."