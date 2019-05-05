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Şenol Güneş: Hakem kararları oyun içinde tartışılmaz

Galatasaray'a 2-0 kaybeden Beşiktaş, zirve yarışında yara alırken teknik direktör Şenol Güneş maç sonrasında açıklamalar yaptı. Hakem kararlarına da vurgu yapan Güneş, "Oyuncularımızın dış sebeplerden kaynaklanan güvensizlik, sinirlenmeleri dikkatsizlik doğurdu. Haklı ya da haksız önemli değil, çok gereksiz goller yedik" ifadelerini kullandı

Şenol Güneş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-0 mağlup olurken şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Hakemler, rakipler ve maçların belli olduğunu dile getiren Güneş, futbolcularında dış sebeplerden kaynaklanan güvensizlik ve sinirlenmeler olduğunu vurgularken "Haklı ya da haksız, önemli değil. Gereksiz goller yedik" ifadelerini kullandı.

 

 

"DIŞ SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN GÜVENSİZLİK VE SİNİRLENMELER OLDU"

Neyi kaybettikleriyle ilgili konuşan Güneş, "Oyun kaybettiğimizi, güven kaybettiğimizi görüyoruz. Başladığımız oyunda oyunu kontrol edip orta alanda ve onların alanında baskı yapmayı, baskılı oynamayı düşünüyorduk. Kontrollüydük. Oyunun ilerleyen zamanlarında oyuncuların dış sebeplerden kaynaklanan sinirlenmeleri ve güvensizlikleri, oyun formatını düzensiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

"YEDİĞİMİZ GOL ACEMİCE"

Hakem kararlarını yorumlayan Güneş "Haklı, haksız olabilir taç pozisyonu ama ondan sonra oyunun dışına konsantre odu oyuncular. Yediğimiz gol, bizim için çok acemice. Taç olması önemli değil, ondan öncesi var. Hakemin takdir haklarından oyuncuların bu kadar etkilenmesini beklemiyorduk" dedi.

"HAKEM KARARLARI OYUN İÇİNDE TARTIŞILMAZ"

Bülent Yıldırım ve ekibinin performansını değerlendirmeye devam eden Güneş, "Hakemler belli, rakipler belli, biz belliyiz. Ne olursa olsun çıkıp doğruları yapmamız gerekiyor. Hakem hataları ne olursa olsun, sinirlenebilirsin, kızabilirsin. Her maçta hakem hataları oluyor. Konuşabiliriz ama bunları söylediğinde temize çıkmış olmazsın. Oyuna o kadar müdahale oldu ki... Oyunun başlangıcı, kartlar, penaltılar, hepsi tartışılır ama oyun içinde tartışılmaz. Oyun disiplinini, oyunun gerekliliklerini iyi yapmak zorundayız. Akılla, sabırla... Çok ısrarla olunca, bir süre sonra ipin ucu kaçtı herhalde" yorumunda bulundu.

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