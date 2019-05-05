Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü kopartacak dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor! Sezonda son 3 haftaya girilirken 63 puanlı lider Başakşehir'in en yakın takipçileri Galatasaray 60 puanla ikinci, Beşiktaş ise 59 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Fatih Terim'in öğrencileri, Beşiktaş'ı mağlup ederek 63 puana ulaşmak ve liderliği Başakşehir'den devralmak istiyor. Uzun süre zirvenin uzağında kalan ama son haftalarda puan farkını eritmeyi başaran Beşiktaş, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan 3 haftaya taşımaya çalışacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

SAAT: 19:00

HAKEM: Bülent Yıldırım

VAR Hakemi: Cüneyt Çakır

STAT: Türk Telekom

YAYIN: beIN SPORTS 1

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KİM KAZANIRSA NE OLACAK?

GALATASARAY KAZANIRSA LİDER OLUYOR

Sarı-kırmızılı ekibin dev derbinin skoruna göre lider olma durumu mevcut. Lider Medipol Başakşehir'in deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalmasıyla Galatasaray'a liderlik şansı doğdu.

Fatih Terim'in öğrencileri, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda 63 puana ulaşacak ve Medipol Başakşehir ile puanını eşitleyecek. Ligde 30. hafta itibarıyla 33 averajı bulunan sarı-kırmızılılar, liderliği turuncu-lacivertli ekipten devralacak.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA GALATASARAY'IN BİR SIRA ÜSTÜNE ÇIKIYOR

Süper Lig'de 59 puanla üçüncü sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, 60 puanlı Galatasaray'ı yendiği takdirde ikinci sıraya yükselecek. Beşiktaş, alacağı galibiyetle ayrıca 63 puanlı Medipol Başakşehir ile farkı da bire düşürecek.

GALATASARAY, REKORUNU EGALE ETMEK İÇİN SAHADA

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisinden puanla ayrılması durumunda, sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale edecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki son 34 lig maçında mağlup olmayan Galatasaray, Eylül 1996'da başlayıp, Eylül 1998'de biten 2 yıllık seride evindeki 35 müsabakanın 29'unu kazanırken, 6'sında beraberlik aldı ve mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunun 30. haftasından bu yana iç sahada 29 galibiyet alırken, 5 karşılaşmada berabere kaldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 16 maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ 6 MAÇTIR KAZANIYOR!

Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesindeki kritik haftalarda kazanmayı bildi.

Siyah-beyazlı takım, son 6 karşılaşmasını kazanarak 18 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş, deplasmanda yaptığı son 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.

Son iki dış saha maçında siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'u 7-2, Demir Grup Sivasspor'u ise 2-1 yendi.

Sezonun geride kalan bölümünde 15 deplasman maçına çıkan ve 7 galibiyet alan Beşiktaş, ayrıca 5 beraberlikle 26 puan topladı. Siyah-beyazlılar, dış sahada rakiplerine 3 defa mağlup oldu.

Deplasmanda 34 gol atan Beşiktaş, kalesinde 21 gol gördü.

LİGİN EN GOLCÜ EKİBİ!

Beşiktaş, 30 maçta attığı 66 golle ligin en golcü takımı durumunda bulunuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında 28 gol atan siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci devresinde ise rakip fileleri 38 kez havalandırdı.

DIAGNE, GOMIS'IN REKORUNUN PEŞİNDE

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Beşiktaş filelerini havalandırması durumunda önemli bir rekora ortak olacak.

Ligde Kasımpaşa formasıyla 20, Galatasaray'da ise 8 kez gol sevinci yaşayan Diagne, derbide bir gol daha atması durumunda Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in rekorunu egale edecek.

Bafetimbi Gomis, geçen sezon sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 33 lig maçında 29 kez topu filelere göndererek, "Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" unvanını almıştı.

TÜRK TELEKOM STADYUMU