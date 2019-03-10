Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 3-2 kazandıkları Atiker Konyaspor maçı sonrasında açıklamalar yaptı. 1 Haziran 2019'dan itibaren Milli Takım'la anlaşan ve Milli Takım'ın mart ayındaki iki maçı için TFF tarafından görevlendirilen Güneş, "Beşiktaş'tan alacağı tazminat yüzünden ayrılmıyor" sözlerine ise sert yanıt verdi ve "Bizim namusumuz paradan önemlidir" ifadelerini kullandı.

Güneş'in maç sonrasındaki açıklamaları şöyle:

"Nasıl tepki varmış? Az evvel arkadaşlar konuşuyor "Para yüzünden ayrılmıyor" falan diye! Bizim namusumuz paradan daha önemlidir. Burada kalıp kalmamamız parayla ilgili değil. Kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorlar. Öyle kamuoyu oluşturmaya gerek yok. Burada başkan var, hoca var. Biz gideriz de kalırız da. Neyin parası var, kim kimden para almamış, anlatsınlar. Bu bir sonuçtur, sebebi başka yerde arayabiliriz, bizi eleştirebilirler. Beşiktaş üzerinden kamuoyu yapılıyorsa, bunda bir art niyet var"

"Sahada oynana oyun para oyunu değildir, ayak oyunudur, ayakla oynanan oyundur. Bugünkü arkadaşlar namusuyla oynadılar, bir namussuzluk yapmadılar. Beraberlik de olabilir. Bunu para ile, tazminatla, seyirci bağırdı falan. Ne yapacağız, adam mı döveceğiz? Futbolla alakalı şeylerin dışına çıktı, insanla ilgili şeylerin dışına çıktık. Sen beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun ama geçmişi bırak, buraya bak. Tezgahı yapanlar sana da yem mi attılar? Başka şey için arıyorsun, arasana hocam tazminat mı var diye?"



"Alacak konusunu, tazminat konusunu konuşursam o da sahaya çıkamaz, başkası da çıkamaz. Benim de bağlı olduğum bir kurum var, kurumun da kararları var. Biraz saygınız olsun. Seyirci kazansanız da bağırıyor, sahadaki oyuncunun sorumlusu benim. Bugünkü maçta berabere kalsak, mucize. Fenerbahçe maçı da öyle. Biz başarılı değiliz ki zaten!"

"Taraftar beni sevsin diye gelmedim, tribüne de onlar çağırdı diye gittim. Olumsuzluk gösteren taraftarları, olumluların bastırması lazımdı, ben buna kırıldım. Hoca olarak ben gidersem, başka hoca gelecek. Önceki yanlışları zaten konuşuyoruz. Burada attığınız her nifak tohumu gelecekte volkan gibi patlar. Bıraktığımız izler geleceğe olumsuz kalsın istemiyoruz. Tepkilere duygusal olarak katılıyorum. Oyun eleştirisi mi, niyet eleştirisi mi? Orada karışıklık olmasın"

"ONLAR BEŞİKTAŞLI DEĞİL"

"Namus kavramının da önüne çıkarak, günü kullanarak saldırmak isteyenlere, yapmayın, bu doğru olabilir. Seyirci bir olumsuzluk gösterebilir, aklıselim olan taraftar onları susturabilmeli. Beşiktaş büyük kulüp, onun için. '2-3 gün önce ekrana çıkıp, 'Ya taraftar sahaya inerse' diyenler mutlu oldu işte. Ama onlar Beşiktaşlı değil"

"BUNLAR DEVAM EDİYORSA 'KÖTÜ GÜNDE' DİYE BİR DUYGU OLMAMIŞ DEMEK Kİ"

"Bunlar devam ediyorsa, iyi günde, kötü günde diye bir duygu, birlik beraberlik olmamış demek ki! Yönetim uygun görürse değiştirecek, taraftar duygusunu gösterecek, bunlar normal. Ama bunların üzerinden takımı bölecek şeyleri doğru bulmuyorum."