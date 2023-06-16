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Sentetik insan embriyosu üretildi

Bilim insanları kök hücre kullanarak sentetik insan embriyoları üretmeyi başardı. Gelişmenin düşük doğumların nedenleri ve insan gelişimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasına yardımcı olması bekleniyor

Sentetik insan embriyosu üretildi
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HABERTURK.COM

Bilim insanları kök hücreden sentetik insan embriyosu üretti. Çalışmada yumurta ya da sperme ihtiyaç duyulmadı. Üretilen embriyoların genetik bozuklukların etkileri konusunda çığır açması bekleniyor.

Cambridge Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Magdalena Zernicka-Goetz, çalışmayı anlattı.

Zernicka-Goetz, "Kök hücrelerin yeniden programlanmasıyla insan embriyosu benzeri modeller üretebiliriz" açıklamasında bulundu.

"EMBRİYOLAR, DOĞAL BİR EMBRİYONUN 14 GÜNLÜK GELİŞİMİNE EŞDEĞER"

Embriyo bu aşamada henüz atan bir kalbe, bağırsağa veya beyin başlangıcına sahip değil; ancak yumurta ve spermin öncü hücreleri olan primordial hücrelerin varlığı görüldü. Söz konusu embriyolar doğal bir embriyonun 14 günlük gelişimine eşdeğer bir aşamaya kadar geliştirildi.

Gelişmeyle birlikte düşük doğumların nedenleri ve insan gelişiminin benzersiz yönleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması bekleniyor. Ancak sentetik embriyoların kısa vadede klinik ortamda kullanılması düşünülmüyor. Ayrıca bu embriyoların bir hastanın rahmine yerleştirilmesi de mevzuata aykırı, bu nedenle embriyoların 14 günün ötesinde olgunlaşma potansiyeline sahip olup olmadığı bilinmiyor.

Haberin görseli Magdalena Zernicka-Goetz Lab'den alınmıştır.

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