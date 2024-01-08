Sera Tokdemir, 2003 - 2006 yılları arasında evli kaldığı, 2019'da hayata veda eden bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Göksel Gencer'den dünyaya gelen oğlu Boran Gercer, reşit oldu.

Sera Tokdemir, 18'inci yaşına giren oğlu Boran Gencer'in doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutladı.

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Oğlu Boran Gencer ile çekilen eğlenceli anlarını yayımlayan 42 yaşındaki Sera Tokdemir, "Biz birlikte büyüdük. Ben tam büyümemiş olabilirim. Chapter 18... Seni çok seviyorum biricik oğlum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, DHA