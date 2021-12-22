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Sera Tokdemir koronavirüse yakalandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Sera Tokdemir, "Gece çok kötü hissederek, acile geldim ve az önce Covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın" açıklamasını yaptı. Ünlü oyuncu, ayrıca, iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını da ifade etti

Sera Tokdemir koronavirüse yakalandı
"Temasta olduklarım test yaptırsın!"
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HABERTURK.COM

"Kertenkele", "Bizim Hikaye" ve "Kanıt" gibi birçok projede rol alan Sera Tokdemir, (40) gece rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından Tokdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

TEMASTA BULUNDUĞU KİŞİLERİ UYARDI

Bir süre hastanede tedavi görecek olan ünlü oyuncu, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yaptı. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Sera Tokdemir, temasta bulunduğu kişileri uyarmayı da ihmal etmedi.

"AZ ÖNCE COVID POZİTİF OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Tokdemir, "Herkese merhaba... Gece çok kötü hissederek, acile geldim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlamayınca, doktor yatışıma karar verdi ve az önce Covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın." şeklinde konuştu.

Sera Tokdemir, iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını da sözlerine ekledi.

Takipçilerinden ünlü oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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