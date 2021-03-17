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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı. Sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Oyuncu Sera Tokdemir, önceki gün yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in evine ziyarete gitti. Erbil'in evine eli boş gitmeyen Tokdemir, ünlü şovmene özel bir de kısır yaptı.

Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu "Canım Serom geldi" notuyla Instagram'dan paylaştı.

235 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Ünlü şovmen, hastaneden çıktıktan ssonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

- Eşlerim arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı.

- Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler.

- Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim.

- İlk uyandığımda Muhsine'yi çağırmışım sonra Sezin hastaneye geldi.

- Arkadaşlarım gelirdi, İbrahim ile (Tatlıses) karşılıklı her geldiğinde ağlaşırdık.

- O vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye.

- Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.

- Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım.

- Yoğun bakımdayken aldığım ilaçlar yüzünden kabuslar görüyordum.

- Gördüğüm kötü kabuslar yüzünden yoğun bakımda ellerimi bağladılar. Ben ellerimi çivilediler sanıyordum.

- Zaten duygusal bir yapım vardı hastalık sonrası daha da yoğunlaştım.

- En yakın arkadaşlarım İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Seda Sayan ve Selçuk Yöntem hastane sürecimde hep yanımda oldu.

- Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum.

- Doktorlar %99 ihtimalle yürüyeceğimi söylediler.

- Doğum günümde damadımın yardımıyla el sallayabildim.

- Kaçış sendromu hastalığı Türkiye'de iki kişide var, biri benim.