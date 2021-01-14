Mehmet Ali Erbil koronavirüs testi yaptırdı

Özel bir hastanede koronavirüs testi yaptıran 63 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, doktoru ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Test sonucunun negatif çıktığını duyuran Erbil, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
TORUNUNU UZAKTAN SEVDİ
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, normal hayatına dönüyor.
Artık kendi başına destek almadan yürümeye başlayan Mehmet Ali Erbil, torununu görmeye gitmişti.
Erbil, kızı Sezin Erbil ve torunu Elisa’yı gördüğü an çekilen fotoğrafını “Canlarım” notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.
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