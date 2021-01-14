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Mehmet Ali Erbil koronavirüs testi yaptırdı

Ünlü oyuncu, sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün koronavirüs testi yaptırdı. Erbil, test sonucunun negatif çıktığını duyurdu

Mehmet Ali Erbil koronavirüs testi yaptırdı - Magazin haberleri
Mehmet Ali Erbil koronavirüs testi yaptırdı
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DHA

Özel bir hastanede koronavirüs testi yaptıran 63 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, doktoru ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Test sonucunun negatif çıktığını duyuran Erbil, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TORUNUNU UZAKTAN SEVDİ

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, normal hayatına dönüyor.

Artık kendi başına destek almadan yürümeye başlayan Mehmet Ali Erbil, torununu görmeye gitmişti.

Erbil, kızı Sezin Erbil ve torunu Elisa’yı gördüğü an çekilen fotoğrafını “Canlarım” notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

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