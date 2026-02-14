Canlı
        Seray Kaya, derbi için Trabzon'da - Magazin haberleri

        Seray Kaya, derbi için Trabzon'da

        Seray Kaya, Trabzonspor – Fenerbahçe derbisi için Trabzon'a gitti. Oyuncu o anları; "Sevgililer günün kutlu olsun sevdam" sözleriyle paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 21:26 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:26
        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Başak'ı ünlü oyuncu Seray Kaya, koyu bir Trabzonspor taraftarı olarak biliniyor.

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, Kaya da mücadeleyi tribünden takip etmek için Trabzon'a gitti.

        Maç heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yansıtan oyuncu, bordo-mavili renklere olan tutkusunu; "Sevgililer günün kutlu olsun sevdam" notuyla dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

