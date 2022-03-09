Seray Sever'in baba acısı 0:00 / 0:00

DHA

Seray Sever, babasının acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Tamer Sever (74), dün yaşamını yitirdi. Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde, Tamer Sever için bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Seray Sever ve ailesinin yanı sıra yakınları ve dostları katıldı. Kılınan namazın ardından Tamer Sever, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Okunan duaların ardından Seray Sever, babasının mezarına çiçek bıraktı. İkiz bebeklerine hamile olan ünlü sunucunun, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR!"

Babasının ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Seray Sever, "Babamın bir sürü kronik rahatsızlığı vardı. Fakat bir hafta yoğun bakımda entübe kaldı. Beni İstanbul'a yolcu etti. Çünkü artık doğum yaklaşmıştı. Beni o gün yolcu ettikten sonra doktorlar arayıp, babamın entübe edileceğini söyledi. Allah kimseye böyle acı vermesin. Yine de çok şanslıyım Allah herkese böyle bir baba nasip etsin, ateş düştüğü yeri yakıyor." dedi.

"EN SIKI DOSTUM!"

Ünlü sunucu, geçtiğimiz yıl eylül ayında babasının doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

Nice mutlu, sağlıklı, neşeli yaşlara... Allah’ım seni başımızdan eksik etmesin. Uzun, sağlıklı ömürler nasip etsin. Canımın içi, güzeller güzeli babişkom... En sıkı dostum...