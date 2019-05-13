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Serbest Güreş Milli Takımı Ukrayna'da üçüncü oldu

AA

Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'na katılan Serbest Milli Takımı, üçüncü oldu

Serbest Güreş Milli Takımı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçiler 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Turnuvada 23 yaş altı ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden milli takımda Osman Göçen, 86 kiloda gümüş madalya elde etti.

Türkiye'ye bronz madalyaları ise 74 kiloda Enes Uslu, 97 kiloda Baki Şahin, 92 kiloda Süleyman Karadeniz ve 125 kiloda Salim Ercan kazandırdı.

Turnuvada ayrıca milli sporculardan Şaban Kızıltaş, Erhan Yaylacı, Musa Gürbüz ve Serkan Aslan 5. sırayı aldı. Milliler, takım halinde ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

 

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