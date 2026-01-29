Şerbetli irmik tatlısı için malzemeler (10–12 dilim)

Tatlı hamuru için

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İsteğe bağlı (lezzeti yükseltir):

1 çay bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

1 tatlı kaşığı tarçın (özellikle cevizli versiyonda çok yakışır)

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (aroma için)

Şerbeti için

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3–4 damla limon suyu

Üzeri için

Hindistan cevizi / toz Antep fıstığı / ceviz kırığı

Kaymak veya dondurma (serviste, opsiyonel)

Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?

Şerbeti hazırlayın (ilk adım)

Şerbetli tatlılarda başarılı sonuç için şerbeti önce hazırlamak en garantili yöntemdir. Çünkü bu tarifte ideal denge: Şerbet soğuk, tatlı sıcak.

Tencereye şeker ve suyu alın, karıştırın.

Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 8–10 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın.

Ocaktan alın ve tamamen soğumaya bırakın.

Tatlı hamurunu hazırlayın

Yumurtaları ve şekeri geniş bir kapta 2–3 dakika çırpın. Karışımın rengi açılıp köpürmesi, tatlının daha iyi kabarmasına yardımcı olur.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip kısa süre karıştırın. İrmiği ekleyin ve karıştırın. Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu kontrollü şekilde ekleyerek “kek kıvamında ama çok akışkan olmayan” bir hamur elde edin. İsteğe bağlı ekleme: Ceviz/fındık, tarçın veya limon kabuğu rendesi kullanacaksanız bu aşamada ekleyip spatula ile karıştırın. Kıvam notu: Hamur çok katı olursa tatlı kuru kalır; çok akışkan olursa şerbeti fazla çekip dağılabilir. Pişirme Fırını 180°C alt-üst ayarda önceden ısıtın. Orta boy borcamı veya tepsiyi yağlayın. Hamuru döküp spatula ile düzleyin. 30–35 dakika pişirin. Kürdan testi yapın; temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Püf: İlk 20 dakika fırın kapağını açmayın; irmikli hamurlar daha çabuk sönmeye yatkındır. Şerbetleme (en kritik aşama) Tatlı fırından sıcak çıkacak. Şerbetiniz ise soğuk olmalı.

Tatlı fırından çıkınca 3–4 dakika bekletin. Şerbetin daha iyi işlemesi için tatlıyı ılık halde dilimleyebilirsiniz. Soğuk şerbeti kepçe kepçe, her yere eşit gelecek şekilde dökün. Tatlıyı oda sıcaklığında 30–45 dakika bekletin; şerbeti çekmeye başlar. Ardından buzdolabına alın. Dinlendirme: En az 2–3 saat, ideal olarak 1 gece dinlendirin. Dinlendikçe tatlı hem daha iyi şerbet çeker hem de lezzeti oturur. Şerbetli irmik tatlısı püf noktaları (hamurlaşmayan, tam kıvam için) Şerbet–tatlı sıcaklık dengesini koruyun: Şerbet soğuk, tatlı sıcak. Şerbeti 10–12 dakikadan fazla kaynatmayın. Tatlıyı şerbetledikten sonra hemen servis etmeyin; dinlenme süresi şarttır. Unu kontrollü ekleyin; fazla un tatlıyı kuru yapabilir. Tatlıyı şerbetlemeden önce dilimlemek, şerbetin daha eşit dağılmasını sağlar. Servis önerileri Üzerine toz Antep fıstığı veya Hindistan cevizi serpin. Daha yoğun lezzet isteyenler için kaymak ile servis etmek çok yakışır. Yaz aylarında bir top sade dondurma tatlıyı daha ferah hâle getirir.