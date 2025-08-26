Serdal Adalı'dan Keny Arroyo teklifine ret!

Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Ekvadorlu futbolcuda Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti.

Ancak bu teklif Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.