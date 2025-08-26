Habertürk
        Serdal Adalı'dan Keny Arroyo teklifine ret!

        Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine 5.6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Keny Arroyo için Brezilya'dan çok ciddi bir teklifin geldiği ortaya çıktı.

        Giriş: 26.08.2025 - 11:17 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:17
        Serdal Adalı'dan Arroyo teklifine ret!
        Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Ekvadorlu futbolcuda Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti.

        Ancak bu teklif Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.

        Başkan Adalı, genç oyuncuya güvenirken bu sezon daha fazla şans bulmasını bekliyor.

        Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 12 maça çıkan Arroyo, 2 gol kaydetti.

