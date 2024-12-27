Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a rest!

"HASAN ARAT'IN DEVAMI"

"Gördüğüm, Hüseyin Yücel'de 'Hasan Arat rüzgarı' devam ediyor. Hasan Arat'ın devamı. Borç 1 senede 175 milyon euro artmış. Sadece 100 milyon euro, bu senenin maliyeti 100 milyon euro. Böyle bir durum varken 'şunu alacağım' demem gerçekçi olmaz. Hüseyin Bey de doğruyu söylememiş olur bunu yaparsa. Önümüzdeki 3 buçuk senede de Beşiktaş'ın 1 lira gelecek geliri yok."