Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan Traore ve Yusuf Sarı açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan Traore ve Yusuf Sarı açıklaması!

        Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı, seçime günler kala açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 23:33 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda seçilmesi halinde yapacağı teknik adam ve futbolcu transferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Tivibu Spor'a konuşan Adalı'nın açıklamaları şöyle:

        "BEŞİKTAŞ'LA İLGİLİ AJANDAM OLMADI"

        "Ne zaman ihtiyaç olduysa, camia ne zaman çağırdıysa koşulsuz şartsız, plansız... Herkes bir plan yapıyor, kafasının arkasında bir ajandası oluyor 'Acaba bu seçime mi girsem, sonraki seçime mi girsem' diye. Beşiktaş ile ilgili ajandam olmadı, ihtiyaç olduğu gün karşılıksız bırakmadım."

        "TRANSFERLE İLGİLİ ARKADAŞLAR ÇALIŞIYOR"

        "Gerekli görüşmeleri yapıyoruz, çalışıyoruz. Transferle ilgili arkadaşlar görüşüyor. Devre arası transferleri her zaman zor, riskli, biraz da şans. Geçmişte şanslı olduğumuz devreler oldu. Devre arasında Fabian Ernst ve Yusuf Şimşek'i aldı Beşiktaş ve şampiyon oldu. Taraftar bize güvensin istiyorum."

        REKLAM

        "YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ FUTBOLCUNUN SUÇU DEĞİL"

        "Geçen devre arasında 2 futbolcuya ödenen bonservis astronomik rakamlar. Ben isim vermek istemiyorum, onlarla çalışacağım çünkü. Onlar bizim futbolcumuz, değerlerimiz. Ayrıca da bu yüksek bonservis paraları futbolcuların suçu değil. Kulübü bu paraya satmış, biz de transfer etmişiz. Futbolcuları boşu boşuna hedef haline getiriyoruz."

        "DEVRE ARASINDAKİ TRANSFERLERLE ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN KADROSUNU DA OLUŞTURMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

        "Devre arasında pansuman transferi yapmak istemiyorum. Transferleri Beşiktaşlı işadamları ve sponsorlarla bütçeye zarar vermeden yapacağız. Devre arasında yapacağımız transferlerde önümüzdeki senenin kadrosunu da yavaş yavaş oluşturmamız lazım. Onun için 1.5 sene istiyorum. Türkiye'de de şu anda örnekler var. 11 tane starı transfer edin, başına da dünyanın en iyi hocasını getirin, o takım bir sene beraber oynamadıktan sonra takım olamıyor. Bu süreyi de göz önünden bulundurmak lazım. Taraftarımız da bunun bilincinde. Meydana getireceğimiz takımın biraz daha mücadele eden, saldıran, Beşiktaş'ın eski sistemine uygun bir hale gelmesi için çalışıyoruz."

        "HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMALARI AMATÖRCE"

        "Hüseyin Başkan'ın yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum, amatörce buluyorum. Bir yandan 'bunlar bizim değerimiz, değer kaybına sebebiyet vermeyelim' derken, bir maç sonra mağlup olunca 'ruhsuzlar'la başlayan sözler... Nihayetinde bunlar da insan ve bu söylediklerini duyuyor, seyrediyor. Etkilenmemeleri imkansız"

        REKLAM

        "BEŞİKTAŞ'IN ŞAŞAALI TRANSFER YAPMA LÜKSÜ YOK"

        "Yıldız transferi ben de çok isterim ama Beşiktaş'ın şu anda şaşaalı transfer yapma lüksü yok. Şu an itibariyle de yapmam zaten, bunu da çok açık söylüyorum. 3-4 senelik 30-35 milyon Euro'luk maliyeti olan futbolcular yerine Avrupa'da 21-22 yaşında genç çok iyi Türk futbolcularımız var. Bir liste çıkardık."

        ADAMA TRAORE VE YUSUF SARI

        "Transferler öyle topla, tüfekle, bandoyla yapılmaz. Oyuncuyu uçağa bindirdikten sonra KAP'a bildiririz. Adama Traore ile ilgilenmiyoruz. Yusuf Sarı ile ilgilenmedik. 'Onunla ilgilenir misiniz?' diye bir soru geldi. İlk önce şu hoca ve seçimi kazanalım gerisi kolay."

        "PLAN VE PROGRAMIMIZI SERGEN HOCAYA DETAYLICA ANLATINCA ONUN DA AKLINA YATACAKTIR"

        "Sergen hocaya ben de olumlu bakıyorum ama geçirdiğimiz bir kaos ortamı var ve bu ortamda gelmesi de doğru olmaz. Kendi futbol planımızı değiştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Sergen hocayla masaya oturup resmi bir görüşme yapmadık. Telefon 'şöyle mi olur, böyle mi olur' diye konuştuk. Bundan sonra Beşiktaş'ta uygulayacağımız kesin bir sistem var, kesin kararları var bunun. Yaptığımız planlar var. Bu planlara da Sergen hoca 'evet' derse biz Sergen hocayla çalışırız. Ama su an yaptığımız planı, programı, hazırlıkları Sergen Hoca'ya göre yapmıyoruz. Burası Beşiktaş, her zaman Beşiktaş'ın bir altenatifi, bir B planı olur. Ama yaptığımız planı Sergen Hoca'ya detaylıca anlatınca eminim onun da aklına yatacaktır."

        "SCOUT ŞEFİ HAFTAYA PAZARTESİ GELECEK"

        "Scout ekibinin başına gelecek ismin 31 Aralık'a kadar mukavelesi var. Ricası dillenmemesi bu konunun. Nuri Şahin'le konuşmadık. Soru sorulmasın diye özellikle Alman değil dedim de. Zaten herkes öğrenecek. 2-3 tane yardımcısı var, ben onları da istedim. Yoksa şu anda İstanbul'da olması lazımdı. Yarında Christmas olduğu için ailesiyle geçirmek istedi. Bir sonraki pazartesi gelecek."

        "BİR SENEDİR NİYE HAKKINI ARAMADIN BEŞİKTAŞ'IN?"

        "Hüseyin Bey unutuyor herhalde, bir senedir kulüpte eşbaşkanlık yapıyor. Bir senedir niye gitmemişler TFF'nin kapısına? Yeni mi akılları başlarına gelmiş? Niye hakkını aramamışlar Beşiktaş'ın?"

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        İsrail: Yemen'e saldıracağız
        İsrail: Yemen'e saldıracağız
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Trump'tan Grönland çağrısı
        Trump'tan Grönland çağrısı
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler