Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni yıl mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 18:01 Güncelleme: 31.12.2025 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni yıl mesajında barış ve huzur dolu bir sene diledi.

        Adalı, kulübün internet sitesinden paylaşılan yeni yıl mesajında, 2025'te Beşiktaş'ı finansal bağımsızlığına kavuşturmak amacıyla birbirinden önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Başta camiamıza ve taraftarlarımıza olmak üzere vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Yeni yılda temelini attığımız projeleri nihayete erdirmek, kulübümüzün gücüne güç katacak yeni projelere imza atmak ve Beşiktaş'ımızı sportif olarak özlenen başarılara kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yer aldığımız tüm spor dallarında, takımlarımızın ve sporcularımızın göğsümüzü kabartacak ulusal ve uluslararası başarılar kazanmasını yürekten diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzlu Suda Yüzen Hoparlör! Anker Soundcore Boom 3i Detaylı İnceleme

        Suda yüzen, tuzlu suya dayanıklı, 50W güçlü baslı bu hoparlör havuzda, denizde hatta kayakta bile müzik keyfini kesmiyor! IP68 koruması, Buzz Clean özelliği ve 16 saat pil ömrüyle test konuğumuz oldu. Ses kalitesi nasıl, baslar patlıyor mu? Ne kadar dayanıklı?

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        Otomobiliyle restorana daldı
        Otomobiliyle restorana daldı
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?