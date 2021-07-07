Serdar Ali Çelikler: EURO 2020'de dört yarı finalistin üçü antrenör takımı

Ne İtalya'nın bir Roberto Baggio'su bir Cannavaro'su ne İspanya'nın bir Iniesta'sı bir Fernando Torres'i ne Danimarka'nın bir Laudrup'u bir Tomasson'u var. Ama 4 yarı finalistin 3'ü bu takımlar. Spinazzola'yı; Pedri'yi; Maehle'yi konuşuyoruz. Bu 3 takım da neredeyse süper yıldız statüsünde futbolcuları olmadan buraya kadar geldiler. Çünkü hepsi düzen-taktik-strateji takımı. Euro 2020 bize 2 şey gösterdi bir de yeni formül öğretti.

Gösterdiği iki şey şunlar:

• Zaten epeydir gördüğümüz ama artık iyice kani olduğumuz bir gerçek var ki artık futbol antrenörlüğü neredeyse basketbol koçluğu gibi oldu. Teknik adamın etkisi çok yükseldi. Sahaya müdahale neredeyse anlık hale geldi. Hele hele 5 oyuncu değişimi hakkıyla oyunu baştan sona değiştirme şansı doğdu. Teknik adam, düzen kurabilir, taktik farklılık üretebilirse biraz da becerili oyuncuları varsa muhakkak kazanan bir takım oluşturuluyor.

Teknik adam ne kadar iyi taktik üretirse üretsin bir yerden sonra beceri devreye girmeli giremeyince Makedonya gibi iyi oynayan ama sonuçlandıramayan takımlar ortaya çıkıyor. Yani taktik bilen ve farklılık yaratan hocan yoksa işin çok zor.

Bu önemli dersler ve öğretiler içeren turnuva sonrası her takım taraftarı alsın önüne İsviçre 11'ini; Danimarka 11'ini; Ukrayna 11'ini ve "Kadromuz zayıf" diye ağlayan/ağlayacak olan teknik adam varsa onlara bu kadroları hatırlatsın. "Hocam, senin kadron bunlardan zayıf mı?" diye sorsun. Türk teknik adamların birçoğu için yolun sonu gözüktü. Sadece ağlayan, taktik hiç bilmeyen sadece ilişki ile bir yerlere gelen her sene manasızca takım bulanların devri bitti. Çünkü iyiyi, güzeli gören kuşak artık hikaye yemiyor. Umarım ve dilerim ki Türk teknik adamlar en az 10 yıl gerisinde oldukları Avrupalı meslektaşlarından bir şeyler öğrenmişlerdir.