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Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'in başkanlık zamanı geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Bu sezon 7. kez geriye düşen sarı-kırmızılılar 6. kez sahadan yenilgiyle ayrılırken Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın içindeki durumu ve Çaykur Rizespor mağlubiyetini kaleme aldı

Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'in başkanlık zamanı geldi

Hakem Volkan Bayarslan ve VAR'daki Abdulkadir Bitigen'e bakalım:

• G.Saray'ın ilk golünden evvel kullanılan duran toptan önce faul yok.

• Golde, Luyindama'nın Rizeli Talbi'ye net faulü var. Bitigen "oyna devam" diyor.

• Yedlin, penaltıda gole giden topu elle kesiyor, penaltıyı Bayarslan değil yardımcı verebiliyor.

• Rize'ye bir penaltı daha çalınıyor, Bitigen VAR'dan penaltıyı dışarı taşıyor. Yedlin'i atmayı da 3 dakika sonra akıl ediyor.

• Fatih Terim her maçta olduğu gibi çizgi oyuncusu gibi davranıyor, Bayarslan, sarı kart gösterebiliyor. Terim, "Gel buradan göster" diyor. Hakem birden sağırlaşıyor.

☆☆

• Santrfor yok dedi,
•6 numara almadılar dedi,
• Çim dedi, zemin dedi,
• Belhanda dedi, fotoğraf verdi,
• Locadan küfrettiler dedi,
• Gomis'i bizzat kendisi gönderdi o günden beri Diagne - Andone - Falcao - Halil Dervişoğlu - Mustafa'yı aldırdı.
• Sezona 4-1-4-1 başladı, iyi giden sistem 3 maçta arıza verdi diye değiştirdi.
• 3. maçında Avrupa'ya el salladı,
• Ligin 2. yarısından beri yine ve 2. kez sistem değiştirdi.
• Ankaragücü'ne karşı pozisyon bulamadı işi hakeme bağladı,
• Tuzak dedi, "kötü oyun bizi ilgilendirir" dedi.
• Ligin 2. yarısından bu yana takım top oynamıyor diyenleri hiç dinlemedi,
• Falcao gelince Mustafa'nın gittiğini göremedi.
• Birinci golü faulden, 2. golü imkansızdan, 3. golü rakibin ters vuruşundan geldi ama bireysel hatalardan bahsetti.
• Kayseri ve Rize maçlarında, organizasyon sorunları olduğunu göremedi-anlayamadı,
• En önemlisi tam 5 oyuncu değişti, 2 kez sistem değiştirdi ama savunma 4'lüsünden kimseyi değiştirmedi. Bir oyuncunun değişmesi için ne yapması lazım?
• 78 tane yardımcısı, kulübeden sahaya koşma dışında ne gibi bir fayda sağladığını anlatamadı,

Yani özetle, yönetim dedi, rakipler dedi, TFF dedi, çim dedi, oyuncularını suçladı, hatta ve hatta kendi taraftarını bile suçladı ama bir kez bile kendisini tartıya koymadı..

12. adam gibi çizgilerde maçlar yönetti ama artık OYUN YOKSA, PLAN YOKSA, STRATEJİ YOKSA kazanılamıyor.

¤¤

Zaten, "Başkan ol" diyenler var. Zaten ziyaretler arttı. Fatih Terim'in artık hocalıktan başkanlığa geçme dönemi geldi. Eğer bu gerçeği ve bu gidişatı görürse başkan olur; yok göremezse tarihine hakkıyla geçtiği kulübün, kalbine girdiği taraftarından 'istifa' seslerini duymak zorunda kalır.

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