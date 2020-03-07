Fenerbahçe'nin bu sene kırılma yaşadığı 2 konu oldu.

26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Yüksek Divan Kurulu'nde 25 yıllık üyelik beratını aldı. O gün orada Cumhurbaşkanı'nın karşısında Nazilli fincanları gibi dizilen Nihat Özdemir ve TFF yöneticileri o günden sonra F.Bahçe'ye tavır aldı. Sadece onlar değil. Siyasetin bir kesimi de Fener'e açık cephe aldı. Bunları defalarca yazdık tekrara gerek yok.

2. kırılma noktası ise Zorlu'daki Nihat Özdemir ile Ali Koç buluşmasıydı. TFF başkanı ile kulüp başkanı buluşur. Ama oraya MHK başkanının da gelmesi skandaldı. F.Bahçe yönetiminin acemice oltaya takıldığı bu buluşma sonrasında 'Zorlu Sezon' nitelendirilmesi yapıldı. Zaten Özdemir'in isteği buydu ve hakemler düşüşteki Fener'in beline beline vurmaya başladı. Derbide Halil Umut Meler, dün de Zorbay Küçük Saracoğlu'nda Fener'i ezdiler.

Bu iki kırılma noktası sezonun özetidir.

Gelelim sahaya. F.Bahçe'nin kadro planlaması, yapılanması ve nihayet hocası ile ilgili problemleri vardı. Nitekim hocası gitti. Bu maça da Emre destekli Zeki Göle katkısıyla çıktılar. Tribün gazından mı yoksa "Bakın ben de bir şey yaptım" deme isteğinden mi bilemiyorum Ferdi 11'deydi. Fenerliler'in hep bir genç ve yakışıklı beyaz atlı prens beklediklerini biliyorum. Ama Ferdi o oyuncu değil. Ferdi-Ekici-Kruse gibi savunmaları hiç olmayan isimlerin arkasında savunması olmayan, aslında hücumu da olmayan kesinlikle büyük takım oyuncusu olmayan Tolgay da sahadayken defansif olarak iyice zaafa düştüler. Denizlispor gayet iyi oynadı yüzde yüz 2 pozisyonu da harcadı.

Duran toptan Ozan ile gol bulunsa da penaltı sonrası skor dengelendi. Her elle oynama sarı kart ise bir diyeceğim yok. Yok değilse Tolgay kasıt unsuru olmayan bir el pozisyonu itibariyle neden 2. sarıyı gördü anlamak zor.

Takım 2. devreye doğru bir hamle ve planla başladı. Zeki Göle 10 kişilik takımıyla alan daralttı ve Denizli sadece 1 pozisyon buldu. Duran toptan Serdar Aziz'in golünden evvel Vedat'ın Mustafa Yumlu'ya faul yaptığı gerekçesiyle Zorbay golü iptal etti. Yumlu İnşallah benzer bir pozisyonda penaltı yaptırmaz!

Sonra o Yumlu duran toptan takımını öne geçirdi. Sonrası kaos. Disiplinden kopmalar ve işi bırakmışlıklar.

Son dakikalarda gelen beraberlik golü hiç olmazsa bir isyan çıkışıdır.

Ligden kopan büyük takımlarda bu salmalar normaldir.

F.Bahçe bu saatten sonra 2 ileri bir geri gider. Bu takımın 2 maçı kaldı. Eğer evlerinde Trabzonspor'u 1-0 yenip finale çıkabilirlerse bir de kupa finali var. İş ki o zamana kadar takım sakatlık ve cezalı olarak eksilmesin. Yönetim, teknik adam konusunda acele etmemeli. Acele karar vermemeli. Konuyla ilgili geniş yazıyı hafta içi yazacağım.