Hep söylediğimiz bir şey var: "Yusuf Namoğlu artık devrini tamamlamıştır." Ancak ben cuma günü Kayserispor- Fenerbahçe ve pazar günü de Galatasaray- Trabzonspor maçındaki yönetimleri görünce, MHK atamaları ile ilgili iyiden iyiye şüpheye düştüm. Yusuf Namoğlu MHK'sı; toplumsal ve siyasal bir sorun haline gelmiştir.
Bakınız, Alper Ulusoy adlı hakem FIFA tarafından "Yeterli görülmediği" ve "kendini geliştiremediği" için istenmedi. Yani FIFA hakem kurulu, bizim MHK'ya kibarca 'Bundan bir şey olmaz, başkasını gönderin' dedi.
Bizim MHK da bu arkadaşım FIFA'sını söktü. Sonra üst üste Sivasspor-Trabzonspor; Alanyaspor-Galatasaray ve nihayet Kayserispor-Fenerbahçe maçlarını verdi.
Yani FIFA'sı sökülen hakem; toplumsal fay hattı haline gelmiş Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin maçlarına verildi. Şampiyonluk yolundaki Galatasaray'ın maçına da verildi.
Şimdi benim aklıma şu soru geliyor "FIFA'sını söktüğünüz adamı neden ısrarla bu 3 takımın maçına ardı ardına veriyorsunuz?"
A- Gitsin bir yerde patlasın biz de "Bak haklıyız kokartını sökmekte" diyelim.
B- "Çocuk üzüldü, kendini toparlasın" diye düşündük..
C- "Zaten kötü hakem, FIFA da istemedi.. Gitsin bu takımlardan birini yaksın"
Hangi sebeple olursa olsun MHK'nın yönetilemediğini; akılla ve izanla ve mantıkla ilerlenemediğini gösteren bir tablodur bu.
Siz FIFA tarafından yetersiz görülen bir hakemi 3 büyük takımın maçına üstelik art arda veremezsiniz, vermemelisiniz.
Üstelik sezonun 2. yarısından beri Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye karşı açık-bariz hakem katliamları yapılıyorsa (kazandıkları maçlar dahil) ben MHK'da kötü niyet arıyorum..
Bu kurum ve başındaki şahıs, toplumsal ve siyasal bir sorun haline gelmiştir. Bu kurum ve ismin değiştirilmesi siyaseten de şarttır...
Haa bu arada yeni MHK geldiğinde bu kurumun yerinin de değiştirilmesi gerekir. TFF yöneticileri ile aynı yerde olmasınlar. Başka bir mekanda olsunlar. Profesyonel hakemler, yemekhanede, çay içerken TFF yöneticileri ile yan yana gelmesinler. Bunun komplikasyonlarını detaylı yazarız..
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